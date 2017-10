Continuar a ler

Por seu lado, o Sporting vai pagar 153 euros por entrada de material proibido em Alvalade no clássico e 4.020 euros devido aos engenhos pirotécnicos usados nesse mesmo jogo. Os leões pagam ainda 306 euros por atraso no jogo com o Chaves.



Benfica, Sporting e FC Porto foram esta terça-feira condenados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de várias multas, que no total ascendem aos 13 mil euros.O FC Porto foi o mais penalizado, muito por culpa ainda do clássico com o Sporting no início do mês. Os dragões terão de pagar 4.020 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos por parte dos seus adeptos. Também a receção ao P. Ferreira saiu cara aos portistas, que pagam 612 euros por atraso no início e reinício do jogo e ainda 383 euros por cânticos ofensivos contra o Benfica.

Autor: Luís Miroto Simões