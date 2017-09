Grimaldo esteve perto de abrir o marcador da partida, ao minuto 9, mas o remate de livre acertou com estrondo no poste esquerdo da baliza pacense. O defesa espanhol, embora satisfeito pelo resultado, lamenta que esse ‘tiro’ não tenha resultado em golo. "Para a próxima entra", escreveu o lateral nas redes sociais, após o final da partida, como legenda à fotografia desse lance.Grimaldo voltou a ser titular na equipa de Rui Vitória e salientou a boa exibição do grupo que, após três encontros sem conhecer o sabor da vitória, voltou ontem aos triunfos. "Grande vitória da equipa e muito obrigado pelo apoio", sublinhou, agradecendo a presença dos adeptos, apesar da fase menos positiva que a equipa estava a atravessar.Sempre muito interventivo, o jogador de 22 anos voltou ontem a mostrar que está num bom momento. Recuperou a titularidade no lugar de Eliseu, o defesa que foi aposta inicial no jogo com o Sp. Braga e, além do livre que acabou por bater ferro, esteve sempre presente nas ações ofensivas. As combinações com Cervi nessa ala esquerda deixaram, várias vezes, os adeptos ao rubro.