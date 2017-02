Continuar a ler

O cerco ao canhoto das águias prende-se com o facto de Ghoulam estar por esta altura apontado à saída no final da época, pelo que o Nápoles não perde tempo e já vai tentando encontrar alternativas. Neste caso, Sarri também verá em Grimaldo uma opção para jogar, inclusive, mais adiantado no terreno.Entretanto, garante a dita rádio, o Nápoles continuará a seguir os jogos de Grimaldo, que por esta altura recupera da cirurgia à parede abdominal a que foi submetido a meio do mês passado. De resto, Sarri já viu o lateral-esquerdo em ação no confronto das águias com o Nápoles no San Paolo, que os italianos venceram por 4-2, em jogo relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões.