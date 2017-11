Rui Vitória admitiu que não quis arriscar o lançamento de Grimaldo em Moscovo, no último embate com o CSKA, mas esta foi uma medida que visava precisamente ‘garantir’ a presença do lateral-esquerdo na partida do próximo domingo, contra o V. Setúbal. O camisola 3 foi convocado para o dito encontro na Rússia, mas apresentou algumas queixas e acabou por não se treinar no dia anterior ao jogo, ficando pelo ginásio. Eliseu avançou para o seu lugar, mas o espanhol deverá estar a postos para a Liga.