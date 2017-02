À exceção de Fejsa, Grimaldo é o único cliente do departamento médico. O lateral-esquerdo recupera da cirurgia a que foi submetido a meio do mês passado, mas também já se prepara para entrar na reta final da sua reabilitação. O ex-Barcelona já se vai treinando no relvado e tem prevista a integração nos treinos com os restantes companheiros nos primeiros dias de março. No entanto, face à já longa paragem do jogador, esta será feita de forma progressiva e sempre com todos os cuidados.