Grimaldo e Filipe Augusto estão em dúvida para a deslocação ao terreno do V. Guimarães, no próximo domingo. Os jogadores subiram ontem ao relvado com o restante plantel, mas treinaram-se sob as ordens de Rui Vitória ainda de forma condicionada, tendo complementado o dia de trabalho com tratamento. Neste momento, pois, o técnico benfiquista ainda não sabe se poderá levar os jogadores na viagem para a Cidade Berço.

Filipe Augusto apresentou queixas durante o aquecimento do último embate com o Manchester United, em Old Trafford, e acabou por voltar às cabinas mais cedo, sendo rendido por Samaris. Grimaldo recupera da mazela na perna esquerda, tendo sido, também ele, rendido em Inglaterra, no caso por Eliseu (64’).

