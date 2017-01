Ao Estádio da Luz têm chegado algumas sondagens por Álex Grimaldo, mas o Benfica não pretende abdicar do jogador, pelo menos no mercado de transferências de janeiro, que já pode ‘levar’ alguns elementos do plantel encarnado. Embora se encontre lesionado e afastado dos relvados há mais de dois meses, o jogador espanhol deu nas vistas na primeira fase da temporada, conquistando a titularidade a Eliseu e despertando o interesse de vários emblemas.



Ainda ontem, a imprensa italiana dava conta que a Juventus pretende contar com o defesa, de 21 anos, na próxima temporada. O objetivo é encontrar um sucessor para Patrice Evra, de 35, mas os italianos terão sempre pela frente a concorrência de outros emblemas do futebol europeu, como é o caso de Manchester City. O clube da Premier League é um dos que se têm mostrado bastante atentos à evolução do jogador formado no Barcelona e que chegou a Portugal em janeiro de 2016, integrando logo os trabalhos às ordens do técnico Rui Vitória.

Apesar de o Benfica já ter assegurado a contratação de Marcelo Hermes, brasileiro que vem para discutir um lugar no lado esquerdo da defesa encarnada, as águias não estão disponíveis para ficar sem o internacional sub-21 espanhol que tem contrato até junho de 2021 e que está protegido com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Autores: Valter Marques e Filipe Pedras