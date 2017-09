Continuar a ler

O jogador ainda foi questionado sobre a sua condição física e assegura estar "em perfeitas condições". "Se o treinador assim o entender estou pronto para jogar", revela.



Na antevisão da partida, Grimaldo rejeita o favoritismo que foi dado ao Benfica pelo treinador do Basileia, e acredita que vai ser um jogo equilibrado."A nossa equipa vem com muita confiança. É uma partida muito importante para nós, e o nosso pensamento passa por conseguir os 3 pontos. A equipa está bem e amanhã vamos lutar pelos três pontos", garante o defesa antes de rejeitar o favoritismo dos enncarnados: "Não creio que haja favoritos neste jogo. Ambas as equipas têm zero pontos, o Basileia joga em casa, e por isso espero um desafio complicado. Viemos para ganhar, mas acredito que será um jogo sem favoritos".