O jogador dos encarnados descreveu ainda o célebre festejo de Eliseu com a vespa na noite do título: "Não sei onde a arranjou, a verdade é que não esperávamos. Fomos para o balneário e de repente apareceu o Eliseu com a mota e ficámos loucos. Não lhe perguntei, estávamos na festa e nem perguntámos onde a tinha arranjado. Ele é fã de motas".Grimaldo disse sentir-se "confortável" na equipa do Benfica, até pelo sistema de jogo dos encarnados no campeonato luso: "Sinto-me confortável nesta equipa. Quando se tem a bola eu fico mais à vontade. Aqui somos a equipa mais forte e o adversário a abater, e é normal termos o controlo do jogo".As boas exibições e o facto de jogar com regularidade fazem com que o lateral espanhol acredite numa chamada para o Europeu de sub-21: "Estou sempre à espera de uma chamada à seleção. Agora vamos ver as convocatórias. Estou a trabalhar com o clube, falta um jogo da Liga e a final da Taça, e o que tiver de vir, virá".Precisamente sobre a final do Jamor, Grimaldo concluiu dizendo que espera um jogo "muito diferente" daquele que deu o 36.º título nacional ao Benfica, no último sábado.