Recorde-se que Svilar ficou de fora da convocatória para o encontro em Moscovo, tendo sido substituído pelo jovem guarda-redes Fábio Duarte.

Grimaldo está em dúvida para o jogo de quarta-feira com o CSKA, da 5.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. O lateral espanhol não treinou com a equipa esta tarde, ficando no ginásio a cumprir programa de gestão de esforço.Rui Vitória orientou o último treino antes do encontro no palco do CSKA Arena, sessão de trabalho que contou com alguma neve à mistura e bolas... cor de laranja.

Autor: João Soares Ribeiro