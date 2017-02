O defesa elogiou ainda o ambiente no recinto. "É incrivel, este estádio enche sempre, todos os benfiquistas vêm aqui apoiar-nos. É um prazer atuar neste campo, junto a esta gente", rematou.

O lateral-esquerdo Grimaldo ainda não está a postos para jogar, mas não perde uma oportunidade para estar junto dos adeptos. Esta sexta-feira, antes do início da partida com o Chaves , esteve no relvado Estádio da Luz e conviveu com alguns benfiquistas.Ainda a recuperar da cirurgia a que foi sujeito em janeiro, a um problema na parede abdominal, o espanhol mostrou-se ansioso por regressar à ação. "Está a correr bem, é uma lesão difícil, espero regressar rápido", confidenciou, em declarações à BTV.

Autor: Cláudia Marques