A presença de Grimaldo no departamento clínico do Benfica tem sido uma constante e, por isso, desde que chegou ao clube da Luz, o lateral falhou mais de metade dos jogos. Embora tenha chegado em janeiro de 2016, os restantes meses até ao fim dessa temporada serviram de adaptação ao clube, tendo realizado apenas cinco jogos. Contudo, se tivermos em conta desde o início da época 2016/17, quando Grimaldo conquistou a titularidade, o Benfica já disputou 74 encontros, tendo o internacional sub-21 espanhol atuado em apenas 33, ou seja, perto de 45 por cento das partidas.Para este registo muito contribuiu o problema físico do qual foi vítima na última época e que deixou o jogador de fora das opções durante mais de cinco meses, entre novembro e abril. Recorde-se que o jogador parou, inicialmente, devido a dores nos adutores e na púbis, um problema que o obrigou a ser, posteriormente operado.