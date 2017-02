Um dia depois do fecho do mercado, o Benfica já enviou à UEFA a lista de inscritos para disputar as rondas a eliminar da Liga dos Campeões, num elenco no qual constam algumas novidades. A principal passa pela saída do lateral esquerdo Alex Grimaldo, jogador que na primeira fase da temporada foi bastante utilizado, até contrair uma lesão que o deixa fora dos relvados desde 1 de novembro do ano passado - altura em que defrontou o Dínamo Kiev, precisamente para a Champions.Para lá de Grimaldo, saem também da lista Gonçalo Guedes e Guillermo Celis, jogadores que foram transacionados neste mercado de inverno. Recorde-se que o extremo português rumou ao Paris SG, onde não poderá disputar a Champions, ao passo que Celis reforçou o V. Guimarães.Em sentido inverso, entram na lista Andrija Zivkovic e os dois reforços de inverno: Filipe Augusto e Pedro Pereira. Neste âmbito, de referir que o lateral direito deve ser incluído na lista B, ao passo que Zivkovic não poderá ser opção na primeira mão dos 'oitavos' da prova europeia, ante o Borussia Dortmund, devido a um castigo referente ao último duelo de provas da UEFA disputado pelo Partizan. Por seu lado, Hermes, reforço de inverno, não faz parte dos eleitos.

Autor: Fábio Lima