Numa altura em que o Benfica atravessa uma fase negativa - apenas uma vitória nos últimos seis jogos -, Alejandro Grimaldo deixou uma mensagem de confiança e união entre todos no plantel encarnado. Na publicação no Twitter, juntamente com o texto vem uma imagem dos festejos do golo de Jonas nos Barreiros, uma celebração de 'raiva' da equipa pelos momentos menos positivos por que vem passando."Isto é uma equipa unida. Juntos até ao fim", vincou o lateral-esquerdo espanhol naquela rede social.