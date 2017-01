Grimaldo foi operado esta terça-feira de manhã, na Clínica Cemtro, em Madrid, pela equipa do cirurgião Pepe Pascoal. O objetivo desta intervenção cirúrgica foi corrigir uma fragilidade da parede abdominal e, segundo avançou o departamento de comunicação do Benfica, a operação foi um sucesso.

O lateral já deverá hoje abandonar as instalações clínicas pelo seu próprio pé e vai iniciar o processo de recuperação na capital espanhola, sob a supervisão do departamento clínico dos encarnados.

Fora do leque de opções de Rui Vitória desde o dia 1 novembro de 2016, quando defrontou o Dínamo Kiev numa partida relativa à fase de grupos da Liga dos Campeões, o futebolista numa primeira fase procurou debelar a lesão através de um tratamento conservador. Dada a morosidade registada no processo, os reponsáveis encarnados começaram a procurar outras soluções, e depois de terem consultado uma especialista em Munique, optaram por avançar para a operação com uma equipa médica que reunia a total confiança do atleta.