A Juventus colocou Alejandro Grimaldo na lista de potenciais substitutos de Patrice Evra para a próxima temporada. De acordo com o jornal 'Tuttosport', muito próximo dos campeões italianos, o nome do lateral-esquerdo do Benfica é um dos que mais agrada aos responsáveis da Vecchia Signora.

Na próxima época, Daniel Alves terá 34 anos, Lichtsteiner terá 33 e Evra terá 36 anos. Por isso, a 'Juve' pondera fazer uma renovação dos seus laterais. E, neste contexto, Grimaldo tem "o perfil ideal para ficar com a herança de Evra".

O 'Tuttosport' destaca que Grimaldo consegue fazer "todo o flanco esquerdo, como Alex Sandro", ex-jogador do FC Porto que atua na Juventus, e lembra também o excelente início de temporada na Luz, interrompido por uma lesão.

Autor: Sérgio Krithinas