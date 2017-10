Recorde-se que o Manchester United determinou internamente que Grimaldo é um jogador a seguir com maior atenção de ora em diante. Os red devils são presença assídua no Estádio da Luz, mas por altura do último embate entre as duas equipas, na Champions, vários responsáveis da estrutura do colosso inglês marcaram presença na capital. Bem para lá do almoço entre direções,sabe que os dirigentes do emblema da Premier League deixaram claro o seu agrado pela atuação do espanhol, tendo depois deixado indicações no sentido de apertar a malha de observação ao camisola 3 das águias. Tudo, com o devido aval do técnico José Mourinho.