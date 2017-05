Continuar a ler

Também o alegado interesse do Manchester City e de outros emblemas europeus foi tema de conversa, mas Grimaldo prefere manter o foco na Luz: "Saem muitas coisas mas tenho de me centrar onde estou agora, que é o importante. Claro que é um orgulho, mas tenho de estar centrado na equipa onde estou agora, porque, se pensares mais além, é difícil".



Álex Grimaldo admitiu que no futebol "não se fecha nenhuma porta", quando confrontado com um eventual regresso ao Barcelona, de onde saiu para o Benfica."Não se fecha nenhuma porta e muito menos a um clube como o Barcelona. Tudo pode acontecer. Mas agora estou com a minha equipa e tudo o que venha, haverá que vê-lo. Estou muito agradecido ao Barcelona, passei lá muitos anos", começou por dizer o lateral no programa This is Fútbol, da rádio COPE.

Autor: Luís Miroto Simões