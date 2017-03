Grimaldo parece estar disposto a regressar o mais rapidamente possível às opções de Rui Vitória e ontem voltou a marcar presença no Seixal para dar continuidade à recuperação da cirurgia a que foi submetido à zona abdominal, em janeiro. Embora o restante plantel tenha gozado o segundo dia de descanso, após o empate cedido em P. Ferreira, o espanhol trabalha de forma a abandonar os nomes que integram o boletim clínico das águias, a curto prazo, e tal até poderá já acontecer no jogo com o FC Porto, agendado para o dia 1 de abril. Uma luta contra o tempo do lateral que ontem partilhou um vídeo nas redes sociais com Lisandro López no ginásio do Caixa Futebol Campus.Contudo, o dono da lateral esquerda na fase inicial da época terá ainda de recuperar ritmo competitivo, visto que não compete desde novembro o que poderá atrasar o regresso em definitivo à competição.