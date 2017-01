Grimaldo, no início da temporada, foi a primeira opção de Rui Vitória para o lugar de lateral-esquerdo. O jovem, de 21 anos, agarrou a oportunidade que lhe foi dada pelo corpo técnico do Benfica, e não só conquistou o estatuto de titular como ainda conseguiu assegurar uma vaga na seleção espanhola de sub-21.O jogador, que está ausente da competição desde a partida com o Dínamo Kiev, disputado a 1 de novembro de 2016, continua a fazer exclusivamente trabalho de ginásio. Segundo a informação avançada pelo departamento clínico do Benfica, o defesa recupera de um estiramento na parede abdominal e, para já, não há uma data para o seu regresso à competição.Na lista de clubes como o Manchester City e Juventus que têm acompanhado a evolução que o esquerdino na Luz nos últimos meses, a prioridade dos responsáveis encarnados é assegurar a recuperação total do atleta que, recorde-se, no ano passado também chegou a ser afastado da seleção espanhola por ter apresentado sintomas de pubalgia.