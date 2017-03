Nem tudo são más notícias para Rui Vitória, que, em princípio, poderá voltar a contar com Grimaldo na receção ao FC Porto. O lateral-esquerdo encontra-se já na fase final da recuperação à cirurgia na zona abdominal a que foi submetido em janeiro e, tudo indica, estará apto para esse importante compromisso. Contudo, a falta de ritmo do jogador de 21 anos, que se encontra entregue ao departamento clínico das águias desde o início de novembro, dificilmente fará com que o internacional sub-21 espanhol seja titular. O lugar continuará a ser ocupado por Eliseu, jogador que aproveitou a ausência do colega para garantir um lugar no onze neste período.