Rui Vitória não pode contar com Svilar para o jogo da Liga dos Campeões de quarta-feira frente ao CSKA Moscovo. O guarda-redes ainda não recuperou da gripe, tendo esta segunda-feira acordado com febre. Por este motivo, o Benfica, que viaja esta segunda-feira à tarde para a Rússia, não contará com o jovem belga.Assim será Bruno Varela, que voltou à baliza do Benfica no jogo da Taça de Portugal, sábado, frente ao V. Setúbal, quem assumirá o lugar, já que Júlio César também ainda não está recuperado dos problemas físicos que o têm afastado dos relvados.O Benfica parte às 14h35 de Lisboa rumo à capital russa, onde quarta-feira (às 17 horas) defronta o CSKA Moscovo na quinta e penúltima jornada do grupo A da Liga dos Campeões.