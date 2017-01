O Benfica continua no mercado à procura de reforços para a baliza, tendo em vista a próxima temporada, mas os responsáveis pretendem que a aquisição seja feita com tranquilidade e sem os atropelos naturais de quem contrata com urgência.

Este não é o caso, já que Ederson e Júlio César dão garantias totais aos responsáveis do clube até final da época. A verdade é que o Benfica prepara a época de 2017/18 e está posicionado no mercado.

Júlio César iniciará a próxima temporada, a última do contrato que o liga às águias, a caminho dos 38 anos e Paulo Lopes já com 39 feitos. É natural, por isso, que os dirigentes benfiquistas estejam à procura de um guarda-redes que sirva os interesses da equipa. É certo que na formação do clube existem fortes candidatos [ver outra peça], mas a SAD quer um guardião que entre em concorrência direta com Ederson e com mais experiência.

Travar mercado

E depois ainda há... o mercado. O camisola 1 das águias, de 23 anos, tem despertado a cobiça de alguns dos mais importantes clubes europeus, como o Manchester City e o Barcelona. Com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e contrato até 2023, fruto da renovação, Ederson parece blindado. E tem sido esta a mensagem que Luís Filipe Vieira tem passado ao mercado: o guarda-redes não sai. Pelo menos, para já.

Estrutura atenta a André Ferreira

Os responsáveis do Benfica estão bastante atentos à evolução de André Ferreira, guarda-redes que esta época tem sido o habitual titular da equipa B, e a hipótese de o jovem de 20 anos poder vir a intregrar o plantel principal não está descartada. Além de já ter feito parte de convocatórias de Rui Vitória, o guardião tem aproveitado as lesões que esta temporada já afastaram Ederson e Júlio César para vir a trabalhar de forma regular com a equipa. Tem mesmo sido uma presença regular no aquecimento antes do início dos jogos, experiência que também Fábio Duarte, guardião dos juniores, já vivenciou.

Autores: Valter Marques e Vanda Cipriano