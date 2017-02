Rivais na luta por títulos e também pelo estatuto de melhor treinador do Mundo, Pep Guardiola e José Mourinho podem protagonizar um novo duelo, agora no mercado de transferências. Tudo porque, esta terça-feira, o portal italiano 'Calciomercato' revela que o Manchester City terá entrado na corrida pelo sueco Victor Lindelöf, um jogador que há muito é seguido pelos red devils, ainda que, mesmo assim, sem que a contratação fosse efetivada.De acordo com aquele portal, o nome do sueco do Benfica terá sido proposto precisamente por Pep Guardiola, surgindo agora a equipa do Etihad na pole position na corrida pelo defensor, de 22 anos, que também está na mira de Inter Milão Real Madrid . Caso o Man. United 'perca' efetivamente o concurso de Lindelöf, os adeptos red devils certamente vão lembrar-se de uma outra pérola do Benfica que lhes fugiu. Falamos de Renato Sanches, que durante meses foi seguido pelo United, tendo, na hora decisiva, o Bayern Munique se chegado à frente e assegurado a contratação.

Autor: Fábio Lima