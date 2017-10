Continuar a ler

Sobre a fase dos encarnados, o jogador considera que "o Benfica tem tido uma série de resultados menos bons, mas, isso não quer dizer que esteja em crise".



"As equipas grandes têm sempre estas fases complicadas e aposto que vão dar a volta", afirmou.



O jogador avense defendeu ainda que "não há intranquilidade na baliza do Benfica" e que não será por isso que as coisas vão correr mal para a formação comandada por Rui Vitória.



"Tem excelentes jogadores, excelentes guarda-redes. Não é por isso que pode correr mal. O Aves, certamente vai fazer um jogo para poder ganhar os três pontos. Não vai ser fácil, o Benfica vem de uma sequência de maus resultados, vai querer dar o melhor, mas nós queremos dar uma alegria a este povo da Vila das Aves e do concelho de Santo Tirso, que bem merece, e vamos querer fazer os três pontos", concluiu.



Alexandre Guedes, jogador do Desportivo das Aves, disse que a equipa está pronta para vencer ao Benfica este domingo e desvalorizou o momento atravessado pelos encarnados. O avançado tem noção das dificuldades que vão aparecer, mas acredita que o trabalho que tem sido desenvolvido pelo grupo será suficiente para pontuar."É um jogo importante, mas estamos prontos. Vai ser difícil, mas é um jogo normal, vale três pontos e nós vamos aplicar o que temos feito nos treinos e tentar sair com os três pontos", começou por explicar Alexandre Guedes, na antevisão ao jogo com o Benfica.

Autor: Lusa