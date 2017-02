The top-scoring #UCL fantasy side from the last-16 openers pic.twitter.com/i07dMZcqGq — Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2017

O guarda-redes Ederson e o defesa central Luisão marcam presença na equipa ideal do 'Fantasy' da Liga dos Campeões da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, graças às suas atuações ante o Borussia Dortmund, numa partida que o Benfica venceu por 1-0.Ederson é o melhor guarda-redes da ronda, com 12 pontos, ao passo que Luisão surge empatado com os outros dois melhores defesas, com 9, igualado com Alex Sandro (Juventus) e Thomas Meunier (Paris SG). De resto, para lá do duo do Benfica e de Alex Sandro, a equipa ideal conta ainda com Ángel di María (Paris SG) e Falcão (Monaco).

Autor: Fábio Lima