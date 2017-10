O At. Madrid está a ponderar avançar com uma proposta na casa dos 20 milhões de euros por Talisca, procurando assim ultrapassar o Besiktas, que tem opção de compra sobre o jogador. De acordo com o diário turco ‘Fanatik’, os colchoneros estão muito atentos ao processo do brasileiro, de 23 anos, e já sabem que o emblema de Istambul irá tentar negociar os 25 milhões de euros da opção de compra. No caso, o Besiktas já terá feito saber à SAD benfiquista que irá avançar com 15 milhões – valor considerado baixo na Luz –, caso passe a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ora, jogando com o alegado interesse dos madrilenos, Luís Filipe Vieira estará longe de ceder aos turcos.