Kostas Mitroglou está apostado em protagonizar o melhor ano de sempre da sua carreira. O internacional grego, de 28 anos, acredita que 2017 será inesquecível a todos os níveis e dispõe-se a bater recordes. Quer, no entanto, fazê-lo no futebol português e de águia ao peito, tendo afastado desde o início qualquer cenário de saída para a China.Mitroglou vive, também no campo pessoal, uma fase que considera única, já que a namorada, Niky, está à espera do primeiro filho do casal. O atacante quer acompanhar a gravidez e pretende que o nascimento aconteça na Europa, sendo este um dos motivos pelos quais nunca se deixou tentar por hipotéticos salários milionários.

Autores: João Soares Ribeiro e Vanda Cipriano