"No seguimento da notificação recebida no Facebook da nossa equipa enviada pelo Sport Lisboa e Benfica, por intermédio dos seus representantes, sobre a violação dos direitos de propriedade intelectual, queremos que tomem consciência que esta temporada será a última em que a nossa equipa utilizará o nome 'Benfica'", informou o clube num post publicado no domingo, dia 29.



"Queremos tornar claro que não usámos o nome Benfica com má intenção, nem nunca quisemos danificar a imagem [do Benfica]. Obrigada aos nossos adeptos por apoiarem a equipa e esperemos que assim continue nas próximas épocas", pode ler-se ainda.









Já ouviu falar do Benfica Ileanda? Não, pois não? Mas o Sport Lisboa e Benfica ouviu... e não gostou. Os encarnados (portugueses) notificaram o clube da quarta divisão da Roménia para que este mudasse de nome, segundo deu conta o Benfica Ileanda na sua página de Facebook.