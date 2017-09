Foi, talvez, a presença mais notada entre as várias dezenas de adeptos que apoiaram a equipa no treino de adaptação ao St. Jakob-Park. Vestido ao estilo de um militar condecorado, Vítor Oliveira, de 71 anos, anda com a equipa do Benfica para todo o lado e sempre com trajes vistosos."Agora deu-me para isto. Já tive outros fatos também conhecidos. Aliás, agora até já tenho outro na forja", diz à reportagem do nosso jornal, enquanto mostra logo fotografias no seu telemóvel de um carro totalmente personalizado com a temática do Benfica e o 36.º título nacional em destaque nas portas.A farda de militar, toda modificada a rigor, teve inspiração especial. "Esta levei-a pela primeira vez na final da última Taça de Portugal. Tenho assim estas ideias malucas e, como sou amigo do comandante dos bombeiros de Caneças, adaptei esta fatiota assim", diz, sempre bem disposto. Para a impressão no tecido teve "a ajuda de um amigo que trabalha numa gráfica", mas o importante, frisa, é que apoia o seu Benfica "há mais de 40 anos".

Autor: Filipe Pedras