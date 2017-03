Continuar a ler

"O futebol deu-me muitos amigos. Nesse aspeto, tem uma coisa muito boa e outra muito má. Boa, porque lidamos com uma quantidade enorme de colegas e pessoas que acompanham as equipas, o que nos dá oportunidade de criar amizades em todo o mundo. Por outro lado, como é uma carreira muito curta, e que muitas vezes obriga a transferências, deixamos de lidar uns com os outros e, como deve perceber, um jogador passa mais tempo com os colegas do que com a família. Criam-se laços de amizade e companheirismo muito grandes". Rui Costa conta que um dos problemas das ligações de amizade construídas no mundo do futebol se deve ao facto de muitas vezes serem efémeres."O futebol deu-me muitos amigos. Nesse aspeto, tem uma coisa muito boa e outra muito má. Boa, porque lidamos com uma quantidade enorme de colegas e pessoas que acompanham as equipas, o que nos dá oportunidade de criar amizades em todo o mundo. Por outro lado, como é uma carreira muito curta, e que muitas vezes obriga a transferências, deixamos de lidar uns com os outros e, como deve perceber, um jogador passa mais tempo com os colegas do que com a família. Criam-se laços de amizade e companheirismo muito grandes".

Quando questionado sobre qual o jogador, que já abandonou o futebol, que gostava de ter visto no Benfica , Rui Costa não tem dúvidas."Joguei com uma elite muito grande. Mas o Maldini foi o melhor com que joguei à bola.. Eu acho que é unânime. Se for perguntar às gerações que jogaram no Milan ou na seleção italiana na altura dele, acho que todos vão dizer que o Maldini era o melhor", referiu, na entrevista que concedeu à edição de fim-de-semana do 'Negócios', explicando, posteriormente, a escolha: "Uma, pela qualidade de jogador que ele tinha, outra pelo carisma, pela forma como liderava enquanto capitão, pelo homem que ele é - é aquela pessoa de quem facilmente e rapidamente se diz que é um modelo, pela forma como treinava, pela forma como se empenhava, pela fome de títulos que tinha, apesar dos muitos que ganhou, mas um faminto com uma classe tremenda".

Autor: Valter Marques