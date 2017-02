Continuar a ler

Para conquistar esse objetivo, Damásio pede foco no essencial: vitórias. "O Benfica vai ter um jogo difícil em Braga, vai ser preciso tempo para recuperar, mas há outros jogadores. Vamos receber o FC Porto na Luz, vamos ter possibilidade de fazer o nosso campeonato, temos de pensar em nós. Já nos distraímos um bocado. Esqueçam o Sporting , os problemas deles, ignorem! Nesta altura, temos de pensar mais no FC Porto porque é o nosso adversário direto que está na luta pelo título. Mas, obviamente, acredito no Benfica e, se estávamos o ano passado 7 pontos atrás e agora estamos 1 à frente, temos de ganhar os nosso jogos e vamos conseguir".

Manuel Damásio não esconde a confiança depositada na equipa de Rui Vitória e acredita que o Benfica pode fazer história com a conquista do 'tetra' apesar de todas as dificuldades que se afiguram."Hoje em dia é cada vez mais difícil [conquistar o tetra]. Há uns anos isso era relativamente fácil, até com algumas ajudas, hoje é complicadíssimo. Nós temos essa oportunidade. Temos de fazê-lo porque é histórico", afirmou o antigo dirigente dos encarnados à Rádio Renascença.

Autor: Sofia Lobato