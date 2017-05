O Benfica está a seguir com atenção Florin Coman, jogador do Viitorul Constanta, mas, garante Gheorghe Hagi, técnico da equipa campeã da Roménia, há mais emblemas atrás do jovem futebolista, de apenas 19 anos.

"O Benfica não é o único clube interessado no Coman. Não sei até que ponto o interesse é forte, mas espero que saibam que também temos as nossas pretensões e não vamos abrir mão dele facilmente", afirmou Hagi, antiga estrela do futebol romeno, em declarações citadas pelo portal DigiSport.

