Hamzaoui é um dos três jogadores do Nacional incluídos num acordo dos insulares com o Benfica para saldar uma dívida por Djaniny (rumou ao Santos Laguna), mas o avançado, de 26 anos, estará a dificultar o fecho definitivo do negócio, uma vez que está mais determinado em voltar ao seu país.A revelação foi feita pelo próprio presidente do Nacional, Rui Alves. "O Hamzaoui tem mostrado alguns problemas de adaptação e quer voltar para a Argélia", vincou, em entrevista ao ‘Correio da Manhã’, analisando estas como sendo "contratações com visão empresarial".