Haris Seferovic vai continuar ao serviço do Eintracht Frankfurt até ao final da temporada, comprometendo-se com o Benfica para as próximas cinco épocas.

Como Record já tinha avançado em tempo oportuno, o avançado suíço, de 24 anos, seria reforço em janeiro apenas se saísse algum avançado do plantel. Com a continuidade de Raúl Jiménez assegurada, Seferovic continuará na Alemanha. E nem a saída de Gonçalo Guedes para o PSG altera este cenário.