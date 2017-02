Nedim Hadzic, avançado de 17 anos (faz 18 no próximo dia 19 de março), está de regresso a Lisboa para firmar a sua estadia, desta feita, a título definitivo. O avançado, proveniente do FK Sarajevo, já se tinha treinado uma semana à experiência no Caixa Futebol Campus, e depois desse teste em janeiro último, voltou ao seu clube.



Desde então, a SAD encarnada vinha negociando com os bósnios a contratação do jovem, cenário que agora se confirma. O dianteiro anunciou o regresso à capital lusa nas redes sociais, mas já assistira na Luz ao jogo com o Tondela.