AS VENDAS DA FORMAÇÃO NESTE MILÉNIO:



BENFICA M€ FC PORTO M€ SPORTING M€ 2017 Hélder Costa

Gonçalo Guedes 16,2

30 - - 2016 Renato Sanches Nélson Oliveira 35 5,85 João Mário Carlos Mané* Wallyson* 40 1,65 0,125 2015 João Cancelo André Gomes Ivan Cavaleiro Bernardo Silva 15 20 15 15,75 Josué* Tozé 1 1,5 Cédric Bétinho 5,5 0,25 2014 - - Josué* Castro 0,2 2,06 - - 2013 - Castro* 1 Daniel Carriço Illori Bruma 0,75 7,5 10 2012 - - - - - - 2011 - - - - - - 2010 - - Bruno Alves Nuno André Coelho 22 1 Miguel Veloso João Moutinho 9 13,35 2009 - - Vieirinha Paulo Machado 0,3 3,5 - - 2008 - - Hélder Postiga 2,5 0,25* 2007 Manuel Fernandes 18 Hugo Almeida Ricardo Costa 3,5 4 Nani Carlos Martins 25,5 2,2 2006 - - Hélder Postiga* Hugo Almeida* 0,8 1 Beto 1 2005 - - - - - - 2004 - - Ricardo Carvalho 30 - - 2003 - - Hélder Postiga 9 Cristiano Ronaldo Quaresma 19 6,35 2002 - - - - Hugo Viana 12,75 TOTAL - 170,8 - 83,61 - 160,425 Além disso, e atualizando um quadro que Record tinha apresentado recentemente, o Benfica ultrapassa o Sporting como campeão de vendas de jogadores da formação desde o início deste milénio. Os encarnados somam agora 170,8 milhões de euros, contra os 160,425 dos leões. *taxa de empréstimo

Hélder Costa é o mais recente produto do Seixal a render milhões às águias. O avançado foi esta segunda-feira confirmado em definitivo no Wolverhampton , numa transferência que deverá render 16,2 milhões de euros.A alienação do passe do jogador de 23 anos amplia para 141,95 milhões de euros o dinheiro que as águias já fizeram com as joias trabalhadas no seu centro de estágio.

Autores: Luís Miroto Simões e António Varela