Hélder Costa fez a formação toda no Benfica e, agora, vai render 15 milhões de euros. Mas, se falarmos no tempo de utilização do jogador no clube da Luz, ficamo-nos apenas pelos... 13 minutos. Pois, o extremo esteve apenas esse tempo em campo, num jogo com o Gil Vicente no Estádio da Luz, na Taça da Liga de 2013/14. Certo é que a qualidade do jogador no futebol inglês, essa, não tem passado despercebida, e até o diretor desportivo do Wolverhampton elogiou, recentemente, o trabalho deste. "O Hélder tem sido fantástico e, em qualquer altura, queremos segurar os nossos melhores jogadores", disse Kevin Thelwell à imprensa inglesa no final de dezembro. Poucas semanas depois, o extremo vai mesmo assinar em definitivo pelo Wolverhampton.