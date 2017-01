Helena Costa, primeira treinadora de Gonçalo Guedes e responsável pela chegada do jogador ao Benfica, acredita que este tem tudo para vingar ao serviço do Paris Saint-Germain. O jovem extremo, diz, precisa apenas de uma oportunidade para mostrar o que vale na formação gaulesa.

"O Gonçalo tem saltado etapas e está a fazê-lo bem. Evoluiu muito esta temporada numa posição que não lhe era desconhecida mas que não era de origem, e agarrou bem a oportunidade. Melhorou imenso e, por isso mesmo, tornou-se num jogador apetecível. Passou a ser uma mais-valia. Agora a motivação dele será suficiente, mas vai precisar de oportunidades e tem de correr atrás delas num plantel onde a exigência será grande. A partir daí estará nas mãos dele", sublinha ao nosso jornal Helena Costa, de 38 anos.

Para a antiga treinadora de Guedes, o apoio dos novos colegas será fundamental na adaptação ao clube, mas o extremo tem tudo para se integrar sem problemas: "Ele não vai ter problemas. Já tem traquejo pela experiência no Benfica e tem uma capacidade de adaptação muito boa."

Ora, a amizade entre treinadora e jogador ainda hoje existe e Helena Costa, que desempenha agora funções no ‘scouting’ do Celtic, lembra que, já com 6 ou 7 anos, Gonçalo Guedes ambicionava voos mais altos na carreira. A vontade do extremo tratou do resto. "Lembro-me perfeitamente, ele tinha essa perspetiva. Dizia-me que um dia, quando chegasse à Seleção Nacional, ia dar-me a primeira camisola. Mais tarde, depois da estreia dele, estava no Qatar quando recebi uma mensagem dele a dizer que tinha a camisola para mim", recorda.