Já sobre as opções do treinador no que toca aos guarda-redes (Casillas e José Sá) preferiu não se alongar. "Não posso falar dos colegas, sempre tive o respeito de ambos. Tive a oportunidade de trabalhar com os dois. E não só o Iker e o José Sá, mas também o Andorinha [alcunha de João Costa]. Todos têm qualidade. A opção é do treinador, que já respondeu a isso com a maior da sinceridade. Temos de respeitar essa opção", sublinhou, acescentando: "Em momento algum me considerei titular absoluto, houve muitos jogos em que também não estive. Temos de conquistar o nosso espaço, ninguém nasce titular. Mais do que chegar ao lugar, difícil é manter a titularidade."



O FC Porto lidera a classificação, mas a escorregadela na Vila das Aves permitiu a aproximação dos rivais Sporting e Benfica. Será que isso vai afetar a equipa no clássico? "Não. Estamos a falar de jogadores de alto nível, não se podem deixar afetar por nada. Há que manter a cabeça nos objetivos", avisou.

Helton já não veste a camisola do FC Porto, mas deixou umas 'dicas' aos dragões para o jogo de sexta-feira, com o Benfica. "Num clássico não interessa quem está mais à frente ou mais atrás, quem está a jogar melhor ou pior. Importa é manter a personalidade", explicou o ex-guarda-redes portista durante o World Scouting Congress, que decorre no Porto.O antigo jogador mostra-se agradado com o desempenho do FC Porto na presente temporada. "Todos sabem por quem vou estar a torcer. Vejo um FC Porto bem mais consistente esta época. É um clássico e uma vitória seria um passo muito grande, mas ainda não dita o final do campeonato. É preciso o FC Porto ter consciência do que vem fazendo e dedicar-se ao máximo"Fã de Sérgio Conceição, Helton elogia a "postura e personalidade do técnico". "Falar a respeito de treinadores é complicado, cada um tem as suas características. Com o André Villas Boas, com quem trabalhei, criei uma relação de grande amizade e torço por ele sempre, esteja onde estiver. Do Sérgio também sou fã há muito tempo. Não trabalhei com ele mas já joguei contra ele. Tem postura e personalidade. Agora que está no FC Porto estou a torcer ainda mais e a desejar-lhe ótimos resultados."

Autor: José Miguel Machado