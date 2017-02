A história de Henrik Larsson esteve muito perto de se cruzar com a do Benfica. O antigo internacional sueco, um dos mais marcantes pontas de lança do futebol europeu nos anos 90 e 2000, revela que chegou a fazer testes na Luz, mas acabou por não assinar.

"Quando tinha 18 anos, estive à experiência no Benfica, quando Sven-Goran Eriksson era o treinador", afirmou à revista inglesa FourFourTwo o agora técnico do Helsingborgs, de 45 anos, recordando o ano de 1990.

A verdade é que acabou por não ficar e regressou à vida de futebolista amador. "Aos 21 anos, estava a trabalhar para uma empresa a carregar vegetais para camiões. Não era o que eu queria e acabei por receber um telefonema do Helsingborgs para me contratar. Foi fantástico. O resto é história", resumiu. E história é mesm a palavra que se pode usar. Larsson atuou no Feyenoord, Celtic, Barcleona e Manchester United, entre outros, tendo apontado um total de 473 golos em 874 partidas como titular.

Autor: Sérgio Krithinas