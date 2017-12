Continuar a ler

Cada vez mais perto

Heriberto e Ferro fazem parte de um núcleo restrito de cerca de 20 jogadores acompanhados de perto por Rui Vitória e restante equipa técnica. Deste grupo, apenas fazem parte os nomes que a estrutura benfiquista considera que têm potencial para atingir o topo.



Avançado a um golo de ficar na história

Avançado a um golo de ficar na história

Heriberto tem sido a figura maior da equipa B do Benfica, esta temporada e está perto de alcançar Ivan Cavaleiro como melhor marcador da formação secundária das águias em jogos da 2.ª Liga. O jovem avançado tem 21 golos, estando a apenas um do jogador que agora representa a equipa líder do Championship, o Wolverhampton. Contudo, se tivermos em conta todas as competições em que celebrou, ninguém festejou tantos golos como ele no Benfica B, pois leva mais três remates certeiros na Premier League International Cup.

Heriberto e Ferro continuam a caminhar até à afirmação definitiva na equipa principal do Benfica, o que deverá acontecer no decorrer do próximo ano. Os dois jogadores estão na linha da frente daquilo a que o treinador da equipa B, Hélder Cristóvão, chamou de "elevador do Seixal", uma expressão que se refere aos jovens da formação que podem em breve dar o salto para o topo do clube da Luz. Contudo, Rui Vitória prefere chamar-lhe "escadas", pois considera que, para lá chegar, é necessário... esforço. O que é certo é que os jovens estão a dar tudo e a corresponder às expectativas no caminho que estão a efetuar para cumprirem o sonho de chegar à equipa principal.Titulares indiscutíveis na formação secundária, continuam a treinar-se de forma regular com a equipa A. O objetivo é que continuem a absorver os princípios de jogo pretendidos pela equipa técnica, dando sequência ao trabalho iniciado durante a pré-época. O sonho aproxima-se, agora que chegaram aos 20 anos, mas é proibido abrandar.

Autor: Valter Marques