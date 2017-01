Marcelo Hermes é outra das soluções que Rui Vitória tem para o lado esquerdo da defesa, mas ainda terá de esperar por uma oportunidade. Contratado já este mês, o lateral brasileiro, de 22 anos, não joga há mais de seis meses e, por isso, é natural que o regresso à competição seja feito de forma gradual.

O jogador foi colocado de parte no Grémio de Porto Alegre, depois de se ter recusado a renovar contrato. Disputado por alguns clubes, Hermes acabou por escolher o Benfica e, agora, trabalha para poder estrear-se. O defesa está em fase de adaptação a Portugal e também aos métodos de Rui Vitória, entrando paulatinamente nas opções. Foi convocado para o jogo com o Moreirense, até para fazer o estágio com os companheiros no Algarve, mas acabou por ir para a bancada.

Boas indicações Mesmo sem ritmo competitivo, o defesa brasileiro tem mostrado bons pormenores nos treinos, não só do ponto de vista técnico, como também pela forma como está a integrar-se no grupo de trabalho de Rui Vitória. Agora precisa de esperar pela melhor forma física e também pela interiorização total dos processos trabalhados no Benfica. Hermes, note-se, chega numa altura em que Grimaldo está lesionado, mas a contratação foi pensada com seis meses para adaptação.

Autores: João Soares Ribeiro e Vanda Cipriano