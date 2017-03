Continuar a ler

Benfica e Belenenses defrontam-se na segunda-feira, pelas 20 horas, no Estádio da Luz, numa partida na qual os encarnados estão obrigados a vencer para recuperar a liderança da Liga NOS.



Lista de convocados:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César



Defesas - Luisão, Lindelof, Eliseu, Jardel, Hermes, André Almeida e Nélson Semedo



Médios – Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa



A presença o brasileiro Hermes e as saídas de Filipe Augusto e Pedro Pereira são as notas de principal destaque na lista de convocados do Benfica para o encontro de segunda-feira, ante o Belenenses, que fechará a jornada 25 da Liga NOS.O defesa brasileiro, que falhou a visita a Dortmund por não estar inscrito na Liga dos Campeões, volta a ser convocado, ao passo que Filipe Augusto fica de fora por lesão. Quanto a Pedro Pereira, é baixa por opção técnica.

Autor: Fábio Lima