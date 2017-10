Paciência para respeitar, aceitar e entender o tempo certo de tudo. Uma publicação partilhada por Marcelo Hermes 3??8?? (@marcelohermes38) a Out 20, 2017 às 5:53 PDT

O lateral brasileiro Hermes deixou esta sexta-feira uma mensagem enigmática na sua página pessoal do Instagram, que pode estar relacionada com a sua pouca utilização no Benfica."Paciência para respeitar, aceitar e entender o tempo certo de tudo", pode ler-se na descrição da fotografia do jogador.Recorde-se quee desde então fez apenas um jogo oficial pela equipa principal das águias. O brasileiro foi titular na última jornada da temporada passada, na visita ao Estádio do Bessa, que terminou com empate (2-2) frente ao Boavista.