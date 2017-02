Continuar a ler

Os convocados do Benfica são os seguintes:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César



Defesas – Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelöf, Eliseu e Hermes



Médios – Carrillo, Samaris, Pizzi, Cervi, Rafa, Salvio, Filipe Augusto e Zivkovic



Hermes é a novidade na lista de convocados de Rui Vitória para o encontro com o Estoril, esta terça-feira, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O lateral-esquerdo brasileiro, de 22 anos, já tinha sido chamado pelo treinador para o jogo das meias-finais da Taça CTT, com o Moreirense, mas, aí, acabou por ser relegado para a bancada.Destaque, ainda, para as ausências, por opção, de Pedro Pereira e André Horta. Grimaldo ainda recupera de lesão, enquanto Fejsa e Lisandro López, apesar de já estarem melhores dos respetivos problemas físicos, foram poupados por Vitória.

Autor: Pedro Ponte