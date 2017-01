O Benfica já inscreveu na Liga Marcelo Hermes, o lateral-esquerdo que chegou do Grémio de Porto Alegre no início do ano a custo zero.O jogador, de 21 anos, está assim no plano teórico preparado para começar a jogar com a camisola encarnada, mas ainda não deverá entrar nas contas de Rui Vitória para os próximos desafios pois atravessa o período de adaptação ao seu novo clube.Apesar de ter chegado a Lisboa logo na primeira semana do ano, o processo de inscrição foi adiado por alguns dias pois o emblema gaúcho alegou não ter sido avisado da transferência. A situação, entretanto, acabou por ser desbloqueada.