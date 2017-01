Marcelo Hermes chegou à Luz nos primeiros dias de janeiro e, após quase um mês de trabalho de águia ao peito – realizou uma espécie de pré-temporada –, está agora pronto para poder ser chamado por Rui Vitória. O lateral-esquerdo já reúne por esta altura as condições físicas necessárias para ser, pelo menos, integrado numa convocatória, apesar de essa ser sempre uma decisão avaliada pelo técnico benfiquista.

No entanto, o necessário período de evolução ao nível da forma está cumprido, depois de o canhoto ter estado afastado da competição desde o final do último mês de junho. Apesar de no capítulo físico o lateral ter encurtado distâncias para os restantes companheiros, é preciso não esquecer a adaptação ao país e aos novos métodos de trabalho. Em contagem decrescente para o jogo da Taça CTT contra o Moreirense, Hermes vê, pelo menos, aumentadas as suas possibilidades de seguir para o Algarve.