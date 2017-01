Oficializado ontem e a trabalhar já hoje. Hermes chegou esta quinta-feira, às 8H45, ao Campus do Seixal para se treinar pela primeira vez sob as ordens de Rui Vitória.O lateral-esquerdo, que chegou ao Benfica vindo do Grémio , terá hoje a oportunidade de conhecer os novos companheiros de equipa, depois de ontem ter cumprido os exames médicos e assinado o contrato, na Luz, que o vincula aos encarnados até junho de 2021.