O Benfica oficializou a contratação de Marcelo Hermes até 2021 e o lateral-esquerdo proferiu as primeiras palavras como reforço das águias. Acredita que será um capítulo bonito da carreira e deixa uma promessa."Estou muito feliz por estar neste clube e quero ajudar a conquistar títulos. O Benfica é um grande clube. Qualquer jogador sonha jogar na Europa. Jogar no Benfica, que é tricampeão, é um sonho realizado. É o sonho de qualquer jogador", começou por afirmar, acreditando que irá efetuar uma caminhada bem sucedida no clube da Luz: "Sou um lateral-esquerdo defensivamente bom, que gosta de apoiar no ataque. Espero uma carreira boa no Benfica, acrescentar, ajudar a equipa e os companheiros. Estou a ser muito bem recebido".